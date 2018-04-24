Украина объявила набор в «полицию Крыма»

Национальная полиция Украины начинает набор сотрудников в отдел так называемой патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

Официально о наборе украинских полицейских в отдел будет объявлено 25 апреля в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение нацполиции Украины.

«Презентация состоится при участии главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, руководства главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции», – говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2015 года Киев воссоздал прокуратуру «Автономной Республики Крым», которая не имеет никакого отношения к прокуратуре российской Республики Крым.

В ноябре Украина в очередной раз потребовала от России отмены решения о призыве на военную службу жителей Крыма.