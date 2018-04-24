«Миротворец» сделал своим спикером пранкера Вольнова

Скандальный украинский сайт «Миротворец» сообщил, что официальным спикером организации по отдельным вопросам стал пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков), распространявший фейки о количестве жертв при пожаре в Кемерово.

«Знакомьтесь: официальный спикер центра «Миротворец» по отдельным вопросам на общественных началах Евгений Вольнов», – говорится в сообщении на сайте.

Отмечено, что общественная должность появилась в «Миротворце» в связи с «реорганизацией, направленной на улучшение и расширение коммуникаций с общественностью».

В сообщении говорится, что Вольнов «образовен и умен», а также «имеет навыки использования таких офисных программных продуктов, как MS Word и MS Exel (орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД)». «Миротворец» утверждает, что ему присущи такие качества, как «доброта, скромность и отзывчивость».

«Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из провозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. 2 марта в ООН заявили, что «Миротворец» нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Напомним, в конце марта распространявший слухи о количестве жертв при пожаре в Кемерово, был объявлен в международный розыск. До этого Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера. В отношении Вольнова расследуется уголовное дело по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти или вражды).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.