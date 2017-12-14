В работе Google и YouTube произошел сбой

Сбой в работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google произошел на территории России, сообщает сайт Downdetector, отслеживающий сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, в понедельник 43% пользователей не могут открыть сайт YouTube, 6% не могут войти в свои аккаунты, еще 50% пользователей испытывают проблемы с просмотром роликов, сообщает Downdetector.

Кроме того, не работает сайт поисковой системы Google, сообщают 43% пользователей, еще 56% испытывают проблемы со входом в аккаунт Google.

Сбои в работе YouTube и поисковой системы Google начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России, поэтому ряд адресов компании были внесены в реестр запрещенной информации.