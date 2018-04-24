У предполагаемых золотодобытчиков в Чите нашли взрывчатку после пожара

В жилом доме в Чите, где в понедельник произошел взрыв, нашли взрывчатое вещество, сообщает УФСБ по региону.

В квартире двухэтажного дома, в которой делали ремонт, произошло возгорание воздушно-газовой смеси, один человек пострадал, передает РИА «Новости».

В ФСБ сообщили, что на месте найдена взрывчатка. Не исключено, что ее намеревались использовать для совершения преступления в сфере недропользования.

ФСБ сообщает, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

Источник, не исключил, что взрывчатка была нужна для незаконной добычи золота.