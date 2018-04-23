Источник назвал длительность модернизации «Адмирала Кузнецова»

Модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» займет два-три года, сообщил информированный источник.

«Состояние корпуса авианосца не внушает тревог и опасений. Крейсер еще послужит», – сказал он, отметив, что за два-три года обновят системы двигательной установки и обеспечения жизнедеятельности корабля, передает «Интерфакс».

Также модернизированы будут технические средства обеспечения полетов и отдельные узлы радиотехнического вооружения, отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Перед этим источник сообщил о подписании трехлетнего контракта на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».