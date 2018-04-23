ОСК подтвердила начало ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО «ЦС «Звездочка» приступило к его выполнению. Сумма и сроки контракта не раскрываются», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев со своей стороны добавил, что «подготовительные работы начались, как только был согласован генеральный график ремонта корабля».

«Проведено дооснащение СРЗ-35 инструментом, оснасткой, стендами и другим оборудованием, необходимым для таких работ. Также прошла модернизация кранового оборудования и мероприятия по формированию отдельной организационной структуры под этот проект», – перечислил Гладышев, передает ТАСС.

Ранее в понедельник источник сообщил, что подписан трехлетний контракт на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».