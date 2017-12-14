Заключен контракт на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Подписан трехлетний контракт на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что «есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот».

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер – «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.