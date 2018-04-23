Потолок в московской школе обрушился на детей

В гимназии №1526 на Дорожной улице в одном из классов обрушился подвесной потолок, ученики получили легкие травмы.

«Серьезных травм у детей не было – ссадины, царапины, порезы. Конечно, это неприятно. Может быть, это даже психологический момент, потому что когда обрушился потолок, включилась сигнализация и дети больше даже испугались, чем какие-то телесные повреждения получили», – рассказали родители одного из школьников, передает «Говорит Москва».

Подвесной потолок упал в классе во время перемены.

«Это пятый класс, детям 11-12 лет. Кто-то из родителей ходил к врачу, на всякий случай проверяли. Ни у кого сотрясений мозга нет, но люди перестраховывались», – добавили родители.