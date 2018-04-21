Девочку-подростка убило в Москве взлетевшим мусорным баком

В Москве во время урагана погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком; в Сети появились кадры жуткого происшествия.

В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как внезапный порыв ветра срывает ограждение с мусорными баками и бросает их на двух девочек, случайно оказавшихся неподалеку, сообщает Telegram-канал HuePub.

В Главном следственном управлении СК России по Москве уточнили, что в субботу вечером в результате шквалистого ветра и падения фрагментов мусорного контейнера пострадали две девочки 2002 и 2004 года рождения, передает РИА «Новости».

«Обе доставлены в медицинское учреждение города, где одна из девочек, несмотря на оказанную экстренную, медицинскую помощь скончалась от полученных травм», – сообщили в главке.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в субботу в Москве из-за штормового ветра Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

По последним данным столичного департамента здравоохранения, в результате разгула стихии с Москве пострадали 17 человек, из них 14 были госпитализированы, погиб трехмесячный ребенок, коляску с которым придавило одно из упавших деревьев. По данным источников в экстренных службах, от последствий урагана в Москве пострадали порядка 20 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.