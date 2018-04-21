Неизвестный сообщил о минировании всех вокзалов Москвы

Полиция Москвы проверяет анонимное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов города.

«От неизвестного поступило анонимное сообщение о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы – Курского, Киевского, Белорусского, Павелецкого, Рижского, Ленинградского, Ярославского, Казанского и Савеловского», – передает ТАСС слова источника в экстренных службах.

Уточняется, что для проверки информации на вокзалы выехали полицейские и кинологи с собаками. Данных об эвакуации нет.

Напомним, в январе кинологи проверили Ярославский и Киевский вокзалы Москвы после сообщений об угрозе взрыва.

В октябре 2017 года в Москве «заминировали» три вокзала и два аэропорта.