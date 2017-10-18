В Москве сообщили о «минировании» двух вокзалов

Кинологи проверяют Ярославский вокзал в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил источник в правоохранительных органах; кроме того, проводится эвакуация с Киевского вокзала.

«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Ярославского вокзала. На месте работают кинологи», – передает ТАСС слова источника, не уточнившего, проводится ли во время проверки эвакуация.

Тем временем сообщается, что около 350 человек эвакуированы с Киевского вокзала в Москве из-за сообщения о его «минировании».

«Кинологи проверяют Киевский вокзал после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На время проверки эвакуированы 350 человек», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 18 октября 2017 года в Москве «заминировали» три вокзала и два аэропорта.

В конце октября сотрудники столичной полиции эвакуировали зрителей и персонал семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрывов в зданиях.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Ни одно сообщение не подтвердилось.

В конце прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм» до 10 лет лишения свободы.