Украинский гимнаст объяснил получение российского гражданства

Воспитанник украинской школы спортивной гимнастики 24-летний Олег Степко рассказал, зачем переехал в Россию и получил российское гражданство.

После Украины Степко некоторое время выступал за Азербайджан. В интервью ТАСС он сказал, что если бы остался в Азербайджане или вернулся обратно на Украину, «то уже закончил бы со спортом». «Но я этого не хочу, в гимнастике уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт – это спорт, появится возможность попадать здесь – буду стараться показывать результат», – сказал спортсмен.

Он отметил, что его переезд в Россию вызвал немало негативных откликов. Спортсмен призвал не верить в слухи о том, что у него якобы три гражданства. «О своих истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал с Украины и что расстался с ребятами и федерацией без всяких конфликтов», – сказал он.

Степко сообщил, что поехал в Азербайджан не в погоне за какими-то материальными благами, а за возможностью дальнейшего развития в спорте. «Потом у меня случился спад, который сопровождался определенными проблемами. Возникла неприятная для меня ситуация, и я решил тренироваться в Новосибирске по приглашению Евгения Подгорного», – сказал он.

«На этом чемпионате России нужно было показать себя с лучшей стороны, доказать, что я не сдался и готов бороться за место в сборной», – сказал спортсмен, добавив, что на результатах сказался длительный перерыв между тренировками и выступление в новой обстановке. Степко отметил, что показал в Казани не тот результат, на который был способен на сегодняшний день.

«Удалось ли мне стать своим? Я уже достаточно давно в гимнастике, со многими ребятами очень хорошо знаком, – сказал Степко. – Но дружеские отношения – это одно, а проникнуться командным духом – это другое. Если я смогу достойно выступать, а команда будет во мне уверена, что не подведу, то постараюсь стать для нее своим».

24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. Выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана спортсмен получил российское гражданство.