Между Россией и Китаем запущен новый маршрут грузовых перевозок

Китай запустил новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок между городом Наньчан (провинция Цзянси) и Москвой; первый состав уже отправился по этому направлению.

Протяженность пути между двумя городами составляет около 10 тыс. километров. Для преодоления этого расстояния по железной дороге требуется около 15 дней, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

С июня 2018 года товарный поезд будет отправляться по новому маршруту каждую неделю. Первый выехавший в Россию состав перевозит одежду, электронику и чемоданы.

Напомним, в апреле 2017 года был запущен новый железнодорожный коридор из китайского промышленного центра Дунгуань до станции Ворсино в России. Этот поезд доставляет груз в три раза быстрее, чем морем, что обходится в два раза дешевле, чем воздушная перевозка.