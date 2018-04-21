К делу Скрипалей приплели «ударную группу под контролем правительства России»

Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда утверждает, что предполагаемое покушение на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию выполнила некая «ударная группа», якобы контролируемая российским правительством, сообщает Daily Telegraph.

По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда в данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, передает РИА «Новости».

Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей – из-за напряженных отношений между странами.

Официальный представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать публикацию газеты Daily Telegraph о том, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, сославшись на то, что ведомство якобы не обсуждает конкретные направления расследования.

Накануне посол в Лондоне Александр Яковенко назвал исчезновение бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии похищением двух российских граждан.

Напомним, Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта, однако российские дипломаты к ней так и не были допущены, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.