Силуанов рассказал, почему Германии выгодно закупать алюминий у «Русала»

Получение Германией права не поддерживать санкции против России было бы выгодно как для немецких покупателей алюминия, так и для «Русала», заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Вы знаете, что немцы обратились за возможностью исключения, такая возможность есть. И если такие решения пройдут – это взаимовыгодные решения, как для немецких покупателей алюминия так и для наших предприятий», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Также он отметил, что кабмин не рассматривает закупку алюминия в госфонд в рамках поддержки «Русала».

Ранее сообщалось, что на складах «Русала» скопилось большое количество алюминия, продажи которого затруднены из-за санкций США. До этого в Кремле заявили, что предложенная главой РСПП Александра Шохина национализация «Русала» рассматривается в экспертных кругах как один из вариантов помощи компаниям, столкнувшихся с санкциями.

В начале недели акции «Русала» приблизились к историческому минимуму. 9 апреля «Русал» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%. Fitch отозвало рейтинги компании на пересмотр с возможностью понижения.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на выручку «Русалу» готовы прийти китайцы.