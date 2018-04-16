Акции «РусАла» приблизились к историческому минимуму

Акции «РусАла» в ходе торгов в понедельник утром теряют 5%, торгуясь около исторического максимума.

Акции «РусАла» к 10.15 мск дешевели на 5,7% – до 19,8 рубля.

В начале дня они падали на 23,3%, составив 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля, передает РИА «Новости».

В прошлый понедельник «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.