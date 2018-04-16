Акции «Русала» упали до рекордного минимума

Акции российского алюминиевого гиганта «Русал» при открытии новой торговой недели на Гонконгской фондовой бирже продолжили падение, потеряв за первые минуты торгов 16,67% стоимости, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 9.45 по местному времени (04.45 мск) стоимость акций опускалась до 1,7 гонконгского доллара за единицу – это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их на площадке в Гонконге в 2010 году, передает ТАСС.

Напомним, в прошлый понедельник «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.