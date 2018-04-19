Склады «Русала» оказались переполнены из-за санкций США

На складах «Русала» скопилось большое количество алюминия, продажи которого затруднены из-за санкций США.

Руководство завода «Русал» в Саяногорске вынуждено арендовать дополнительные помещения для размещения алюминия, так как собственные склады переполнены, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к компании. Уточняется, что алюминий скапливается из-за того, что санкции США помешали продажам металла.

Несколько источников сообщили, что основной акционер компании Олег Дерипаска не этой неделе посетил Саяногорск, чтобы провести закрытое совещание.

В пресс-службе «Русала» отказались комментировать информацию о продаже запасов алюминия.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложенная главой РСПП Александра Шохина национализация «Русала» рассматривается в экспертных кругах как один из вариантов помощи компаниям, столкнувшихся с санкциями.

В начале недели акции «Русала» приблизились к историческому минимуму.

9 апреля «Русал» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.

СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.