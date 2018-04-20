Австрия объяснила отказ высылать российских дипломатов

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена не стала высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, поскольку считает важным держать открытыми каналы диалога.

«Мы не высылаем дипломатов, хотя есть подобная дипломатическая практика… Мы всегда говорим, что даже в трудных обстоятельствах нужно держать открытыми каналы коммуникации и дипломатические каналы», – сказала она по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Также Кнайсль сообщила, что встретилась в Москве со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Сегодня у нас была возможность провести переговоры со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Случайно так получилось, что мы оба оказались сегодня в Москве», – сказала она.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту, подчеркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими государствами.