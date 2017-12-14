Пентагон заявил о «неэффективности» российских систем ПВО

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что произведенные Россией системы противовоздушной обороны якобы не смогли вовремя отреагировать на американские удары в Сирии.

Уайт утверждает, что «практически все» ракеты наземного базирования, запущенные правительственными войсками, были применены уже после того, как США «поразили цель», передает РИА «Новости».

«Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», – сказала она.

Ранее Дана Уайт заявляла о том, что после удара по Сирии министерство обороны США зафиксировало якобы рост активности «русских троллей» сразу на 2000%.

В свою очередь представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи добавил, что данная оценка относится только к сирийским системам, а не к российским, поскольку последние не были задействованы во время нанесения ракетных ударов. При этом Маккензи сказал, что «полностью произведенные в России сирийские ПВО были активно использованы и оказались неэффективны».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что российские военные в скором времени представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть выпущенных США и их союзниками ракет.

В Минобороны России заявляли, что из 103 запущенных по Сирии ракет была сбита 71. Причем атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Сирийские ПВО израсходовали для этого 112 зенитных ракет. ЗРК «Панцирь-С1» показал почти 100-процентную точность.

Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.