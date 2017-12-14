Удар по Сирии обнажил ошибки Запада

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15 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:10  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Атака на Сирию носит исключительно имитационный характерФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Американцы ударили не только по Сирии, но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Удар по Сирии обнажил ошибки Запада

Международная оценка удара по Сирии расходится с официальными победными реляциями ЗападаФото: Omar Sanadiki/Reuters
Пока официальные власти США, Франции и Великобритании пытаются убедить мировое сообщество в сверхуспешности удара по Сирии, сторонняя оценка наблюдателей и СМИ не столь однозначна. Многие видят, что удар был чисто символическим, другие прямо говорят о большой ошибке тех, кто принял преступное решение, а третьи по-человечески удивляются победоносным реляциям Запада на фоне страданий сирийского народа. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Удар по Сирии обнажил ошибки Запада

          Международная оценка удара по Сирии расходится с официальными победными реляциями Запада   15 апреля 2018, 15:22
          Фото: Omar Sanadiki/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Пока официальные власти США, Франции и Великобритании пытаются убедить мировое сообщество в сверхуспешности удара по Сирии, сторонняя оценка наблюдателей и СМИ не столь однозначна. Многие видят, что удар был чисто символическим, другие прямо говорят о большой ошибке тех, кто принял преступное решение, а третьи по-человечески удивляются победоносным реляциям Запада на фоне страданий сирийского народа.

          Бессмысленность ракетного удара

          В Дании удар по Сирии назвали абсолютно бессмысленным. «Никаких военных целей она (акция против Башара Асада) не имела. Благодаря альянсу с Россией и Ираном Асад победил в гражданской войне, и миру придется с этим смириться», – пишет датское издание Politiken.

          «Акция возмездия по отношению к Асаду, давайте будем называть вещи своими именами, уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента. Если бы она была предпринята через несколько часов после того, как стало ясно о массовом убийстве с помощью ядовитого газа, она имела бы характер непосредственной реакции. Но она последовала значительно позднее самого преступления и несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии, а также боязни непредвиденных последствий», – пишет датский обозреватель.

          В итоге «российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, в этом США – превосходящая сила, а с помощью дипломатии, в которой Путин более сведущ, чем Трамп», резюмирует датское издание.

          От ошибки до преступления один шаг

          Британское издание Daily Mail в целом считает решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нанести удар по Сирии правильным. Однако предупреждает, что британские избиратели не разделяют этого мнения. 

          Британский журналист называет решение Мэй не оставлять без последствий «варварство Асада» ее первой ошибкой. «В реальности в сражении за сердца и умы британцев она на данный момент в шаге от поражения», – пишет издание. «Это вызвано тем, что страна, истощенная режимом экономии, помнящая о губительном наследии Ирака и напуганная перспективой прямого столкновения сверхдержав, не разделяет ее мнение», – отмечает британский журналист.

          Согласно опросу YouGov, лишь 22% британцев поддержали ракетный удар по сирийской армии, в то время как 43% выступили против него. Кроме того, опрос Mail on Sunday показал, что население не одобрило и решение Мэй обойти парламент при принятии такого решения, значительная часть британцев против повторения такого сценария.

          Во Франции также звучат слова об ошибочном решении участвовать в американском ударе по Сирии. «Это наша серьезная ошибка, однако она – лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», – заявила лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает RT. По ее мнению, Франция должна была сохранять независимость и действовать с осторожностью и мудростью. Она обеспокоена, что проведенная без согласия ООН операция может вызвать серьезные последствия для Франции и ее народа. Для начала необходимо предоставить доказательства того, что к химатаке могут быть причастны сирийские власти, отметила Ле Пен. 

          Похожие сожаления и мысли высказываются и за океаном. В законности ударов по Сирии усомнилась и Ассоциация по контролю над вооружениями США. Вчерашние ракетные удары противоречат международному праву и американской конституции, заявили руководители ассоциации Дэрил Кимболл и Том Кантримэн.

          Эксперты обеспокоены, что атака была осуществлена без специального разрешения Конгресса США. «Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против КНДР, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», – говорится в заявлении на сайте ассоциации. Ассоциация по контролю над вооружениями призывает власти США вернуться к политическому процессу на площадке ООН и предоставить доказательства использования химоружия сирийскими властями.

          Президент Венесуэлы Николас Мадуро, имеющий большую свободу в выборе слов, прямо назвал предпринятую США, Великобританией и Францией атаку на Сирию преступлением. «Эта атака – преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны», – сказал Мадуро, передает «РИА Новости». Ответственность за ракетный удар несут «псы войны», которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших, добавил он.

          Россия – главный игрок на Ближнем Востоке

          Германия на правах сильной вынесла из этой истории вердикт всей Европе. Ракетные удары по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия, пишет журналист Ульрих Ладурнер в немецком издании Die Zeit. Когда дело доходит до войны, ЕС сразу выбывает из игры, пишет журналист, напоминая о конфликтах в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году и о нынешней ситуации, передает RT.

          ЕС изнутри расколот, но военные действия нельзя вести двусмысленно. Немец не призывает ЕС участвовать в войнах, но усилить оборону стоило бы. Die Zeit считает, что Евросоюзу нужна «ближневосточная стратегия», но ему не хватает средств и единства. Европа не является влиятельным игроком в Сирии, однако и США утратили свое влияние на Ближнем Востоке, где главным игроком стала Россия.

          ЕС стоит выработать стратегию в отношениях с Кремлем, которой на данный момент не существует. Напротив, в ЕС наблюдается серьезный раскол в этом отношении, на это указывают конфликт из-за «Северного потока – 2» и тот факт, что после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля санкции в отношении Москвы поддержали только 14 стран Евросоюза, констатирует немецкий журналист.

          В США тем временем продолжаются попытки представить удар в Сирии как военное превосходство Америки. Еще накануне представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил: «Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению». В отличие от прошлогоднего удара, на этот раз ракеты должны были поразить именно центры по производству химоружия, а не каналы доставки, добавил он.

          Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт предупредила о проведении широкомасштабной кампании по дезинформации:  после удара по Сирии министерство обороны США зафиксировало якобы рост активности «русских троллей» сразу на 2000%.

          Вероятно, не удалось найти других аргументов для того, чтобы хоть как-то дискредитировать факт того, что сирийские ПВО дали фантастический отпор США.

          Все стороны празднуют победу, но какой вынесен урок?

          Старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара призывает официальные власти прекратить поздравлять себя с победой после ударов по Сирии. «Все празднуют и объявляют победу, что дико, учитывая, как сирийцы страдали на протяжении многих лет и после только что произошедших новых взрывов», – говорит Бишара.

          «Сирийский режим заявляет о победе, объявив «Утро стойкости» и показав фотографии с гуляющими по улицам сторонниками Асада. Иранцы декларируют победу, так как их влияние и присутствие в Сирии не изменилось. Русские показывают высокое моральное и правовое превосходство над западными державами. Наконец, американцы объявляют, что «миссия выполнена», а англичане и французы говорят, что они «сделали то, что должны были сделать», не убивая мирных жителей.

          Удивительно, что каждый объявляет о победе, но никто, кажется, так и не вынес из этого урока и не знает, куда дальше двигаться»,

          – заключает аналитик.

          Многие испытывают облегчение, полагая, что предсказанного обострения конфликта США с Россией и пуска третьей мировой войны удалось избежать. Однако так ли это на самом деле?

          Несколько советников, близких к Дональду Трампу, сказали, что у них нет никаких сведений о том, что у президента США есть долгосрочная стратегия по Ближневосточному региону, похоже, что он находится в том же положении, что и после удара по Сирии в апреле прошлого года, передает The Washington Post. Отсутствие четкой стратегии по Сирии осложняет дискуссию и выход из клубка ближневосточных проблем.

          «Трамп совершает ту же огромную ошибку, что и Обама», – говорит FT эксперт по обороне Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. Он считает, что администрация Трампа должна попытаться использовать эти последние удары для того, чтобы реализовать стратегию, признающую в итоге попытки свергнуть Асада нереальными.


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