Выпрыгнувшего из окна кемеровского ТЦ мальчика выписали из больницы

В пятницу врачи выписали из больницы мальчика, который получил тяжелые травмы в результате падения с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил представитель Областной детской клинической больницы.

«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее – он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», – передает РИА «Новости» слова представителя больницы.

В медучреждении мальчик провел почти месяц. Повторная реабилитация ребенка назначена на конец мая.



Во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» отец мальчика смог защитить его, вытолкнув из огня, а сам бросился за дочерью и женой, но не смог спасти. Мальчик упал с 4 этажа на одеяла, но получил травмы.

Сообщалось также, что 30 марта пострадавшему мальчику рассказали, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли его родители и младшая сестра.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта, погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, до этого в СК сообщали, что родственники заявили о пропаже 67 человек. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.