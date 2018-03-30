Мальчику из Кемерово рассказали о смерти родителей и сестры

11-летнему Сереже рассказали, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли его родители и младшая сестра. С ребенком работают психологи.

Новость о смерти родителей и сестры 11-летнему Сереже сообщили детские психологи при участии главного подросткового психиатра Москвы Анны Портновой. Взрослые боялись реакции мальчика, отмечает telegram-канал 360tv.

«Сережа отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок – плакал». Когда слезы иссякли, мальчик стал расспрашивать – что его ждет и где он будет жить. Опекуном станет одна из его бабушек.

Во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» отец мальчика смог защитить его, вытолкнув из огня, а сам бросился за дочерью и женой, но не смог спасти. Мальчик упал с 4 этажа на одеяла, но получил травмы. С 25 марта он находился в реанимации, но в настоящее время уже начал передвигаться по палате и есть, сообщает «Московский Комсомолец».

Ранее стало известно, что пять пострадавших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» остаются в больницах, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта, погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, до этого в СК сообщали, что родственники заявили о пропаже 67 человек. 28 марта в России был объявленобщенациональный траур.