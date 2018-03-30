Озвучены данные о состоянии госпитализированных в результате пожара в Кемерово

Пять пострадавших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» остаются в больницах, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день остаются в стационарах пять человек. Их состояние – легкой и средней тяжести», – цитирует Скворцову ТАСС.

Также министр здравоохранения сообщила, сколько человек обратились за психологической помощью после пожара в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Огромная работа проводится по психолого-психиатрической помощи членам семей погибших, людям, которые очень эмоционально, сердечно отреагировали на это горе. За последние два дня 200 человек попросили помощи», – заявила Скворцова.

Также министр отметила важность организации своевременной и полной помощь, чтобы психологические потрясения не сказались на физическом здоровье.

«Мы со специалистами региона формируем психосоматическое отделения для постоянного мониторного контроля за состоянием здоровья всех, кто был вовлечен сейчас в это несчастье», – резюмировала Вероника Скворцова.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта, погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, до этого в СК сообщали, что родственники заявили о пропаже 67 человек. 28 марта в России был объявлен общенациональный траур.