«Саратовские авиалинии» попросили допуск к полетам, включив в заявку погибший экипаж

Руководитель Росавиации Александр Нерадько направил письмо директору «Саратовских авиалиний» Алексею Вахромееву с призывом к компании добровольно прекратить авиационную деятельность.

Вахромееву предложено подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании. Предлагается сосредоточиться на аэропортовой деятельности, передает «Интерфакс».

В Росавиации подтвердили подлинность письма.

В нем также отмечается, что 15 марта «Саратовские авиалинии» направили заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта. Но Росавиация обратила внимание на «формальный подход» и «отсутствии контроля со стороны руководства». В частности, в перечень заявленного компанией персонала были включены погибшие в авиакатастрофе 11 февраля 2018 года члены экипажа, а также потерпевшее крушение судно Ан-148-100В.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту погибли. После этого сертификат эксплуатанта авиакомпании был ограничен.

Предполагается, что к катастрофе Ан-148 в Подмосковье привели совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей машины.