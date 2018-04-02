При взрыве в центре Еревана пострадали трое россиян

В результате взрыва кислородного баллона в ресторане «Бургер Кинг» в центре Еревана пострадали трое россиян, всего ранения получили девять человек, сообщил подполковник МЧС Армении Тигран Восканян.

«В общей сложности пострадало девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», – передает его слова «Интерфакс».

Кроме россиян пострадали также два гражданина Ирана.

В соцсетях сообщают, что взрыв произошел около 20.30 (19.30 мск) в ресторане «Бургер Кинг» на Северном проспекте. Причиной называется неисправность кухонной техники – в полиции утверждают, что взорвался баллон давления розлива пива.

Около 20:30 часов в ресторане "Burger king" на Северном проспекте прогремел взрыв. Причиной стала неисправность работы кухонной техники. По неофицальным данным есть раненые. На месте взрыва работает пожарная бригада и бригады скорой помощи. #ереван #пожар @burgerking #burgerking pic.twitter.com/MrCbC5l0xn — Artur Avanesov (@avanesov_art) 2 апреля 2018 г.

Представитель МИД Армении Тигран Балаян подтвердил, что пострадали граждане России и Ирана, передает ТАСС.

Посольство России в Армении сообщило, что пострадавшие при взрыве в Ереване россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести, передает РИА «Новости».