Пушков объяснил Порошенко, поможет ли ему Меркель

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил президенту Украины Петру Порошенко, заявившему, что ему вместе с лидерами Франции и Германии якобы удалось «дожать» российского лидера Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.

«Ни Меркель, ни Волкер не помогут», – написал Пушков в своем Twitter.

Он пояснил, что ввод миротворцев Порошенко надо обсуждать не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. «Без их согласия не будет там никаких миротворцев», – подчеркнул российский сенатор.

Накануне Порошенко на встрече с жителями Волновахи заявил, что вместе с Меркель и Макроном якобы «дожал» Путина, «заставив» его «согласиться» на перемирие в Донбассе. При этом сам Порошенко призвал украинских силовиков «не жалеть патронов».