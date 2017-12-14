Пушков объяснил Порошенко, поможет ли ему Меркель

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:17  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
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Миллионеры США подготовились к ядерной войне с Россией

Бункер класса «люкс» в Канзасе обойдется вам в 3 миллиона долларовФото: Whitehotpix/Zuma/Global Look Press
На фоне резкого охлаждения отношений между РФ и США активизировались т.н. «выживальщики»: они строят убежища, бронируют места в бункерах и запасаются продуктами на случай ядерной войны. Но американцы побогаче были готовы к концу света заранее: для тех, кто планирует пережить ядерный апокалипсис, в США созданы все условия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        • Нет

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          Пушков объяснил Порошенко, поможет ли ему Меркель

             2 апреля 2018, 07:32
          Фото: Ralf Hirschberger/DPA/Global Look Press
          Текст: Антон Никитин

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          Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил президенту Украины Петру Порошенко, заявившему, что ему вместе с лидерами Франции и Германии якобы удалось «дожать» российского лидера Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.

          «Ни Меркель, ни Волкер не помогут», – написал Пушков в своем Twitter.

          Он пояснил, что ввод миротворцев Порошенко надо обсуждать не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. «Без их согласия не будет там никаких миротворцев», – подчеркнул российский сенатор.

          Накануне Порошенко на встрече с жителями Волновахи заявил, что вместе с Меркель и Макроном якобы «дожал» Путина, «заставив» его «согласиться» на перемирие в Донбассе. При этом сам Порошенко призвал украинских силовиков «не жалеть патронов».


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