Порошенко рассказал жителям Волновахи, как «дожал» Путина

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с жителями Волновахи заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном «дожал» президента России Владимира Путина, «заставив» его «согласиться» на перемирие в Донбассе.

«Наша общая задача – восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратились к Путину и «дожали» его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта», – передает слова Порошенко Korrespondent.net.

Он добавил, что «пасхальное» перемирие Украине необходимо для введения миротворческой миссии в Донбасс. Обсудить этот вопрос с Меркель Порошенко намерен 10 апреля в ходе визита в ФРГ.

Напомним, 13 января 2015 года под Волновахой в Донецкой области был обстрелян автобус, погибли 13 человек. Водитель заявлял, что огонь вели с подконтрольного киевским военным северного направления.

Киевские власти пытались использовать трагический случай в пропагандистских целях – тогда президент страны Петр Порошенко использовал лозунг «Je suis Volnovakha» и показывал в Давосе кусок борта автобуса.