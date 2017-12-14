Блогер Варламов собрался баллотироваться в мэры Москвы

Блогер Илья Варламов, собравшийся баллотироваться в мэры Москвы, опубликовал видеоролик, в котором представил программу «Радикального урбанизма» о том, как сделать жизнь москвичей комфортнее.

По словам Варламова, «жителям столицы нужен радикальный урбанизм», о чем блогер написал в текстовом описании к видеоролику, опубликованному на своем канале в YouTube.

Блогер считает, что мэр Москвы должен быть в оппозиции федеральным властям. Именно этот тезис Варламов считает первым пунктом своей программы «Радикального урбанизма».

Во-вторых, блогер предлагает «выселить» федеральные власти и администрацию президента в частности из Кремля, «вернув его людям». По его словам, сейчас центр Москвы «кишит чекистами».

Также блогер настаивает на демонтаже заборов, открытии всех дверей в общественные здания. Так, он высказал недовольство тем, что заборы устанавливают на Красной площади.

Варламов также призывает прекратить бояться терактов и отдать «крыши и подвалы москвичам», разрешив им делать там «маленькие кладовочки».

Напомним, следующие выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра Москвы составит 5 лет.