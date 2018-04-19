Армия Израиля экстренно вызвала сотни резервистов

В День независимости Израиля армия страны по ошибке разослала сотням резервистов сообщения о срочной мобилизации.

Сообщения о срочном призыве поступили на мобильные телефоны резервистов из 98 подразделения около 7.30 утра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Гаарец».

Однако уже через несколько минут были разосланы сообщения об отмене мобилизации.

В Twitter армейской пресс-службы подтвердили утренний инцидент, и пояснили, что «речь идет о неполадке, которая проверяется», «никакой мобилизации резервистов нет».

Ранее армия Израиля по ошибке задействовала батареи ПРО на границе сектора Газа.