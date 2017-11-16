Началось строительство первого «стратега» Ту-160М2

«Туполев» приступил к строительству первого стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщил гендиректор компании Александр Конюхов.

«Первый самолет в облике Ту-160М2 уже строится», – заявил Конюхов, пояснив, что «Ту-160М2 - это свежий планер, совсем новый самолет, а Ту-160М – это модернизация самолетов в строе».

По словам главы «Туполева», летные испытания новейшей модификации стратегического ракетоносца Ту-160М2 будут проводиться параллельно с испытаниями самолета в облике Ту-160М.

«Ту-160М выйдет на летные испытания в 2019, а завершит их в 2021 году», – сказал Конюхов, передает «Интерфакс».

В марте National Interest в статье под заголовком «Вот почему новый российский Ту-160М2 может стать худшим кошмаром НАТО» отмечал, что сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, для чего Россия воссоздает и улучшает уникальный бомбардировщик советского времени и на какие военные угрозы он должен будет ответить.