Нефть подорожала до максимумов с конца 2014 года из-за снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года на фоне сообщений о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,6% – до 73,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,55%, составив 68,85 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились больше ожидаемого – на 1,1 млн баррелей, или на 0,2%, до 427,6 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 млн баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тыс. баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 млн баррелей в сутки.