Следственный комитет заявил, что ни у одного из пассажиров рейса, на котором дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля прибыла в Лондон, не было обнаружено признаков интоксикации от химических веществ.

«Ни у одного из летевших этим рейсом пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – сказано в видеоролике СК, опубликованном на YouTube-канале ведомства.

Следователи пошагово отследили путь Юлии Скрипаль из Москвы в Лондон. 3 марта девушка вылетела из московского аэропорта Шереметьево и прибыла в лондонский Хитроу. На следующий день ее вместе с отцом обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери.

Британские власти заявляли, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок», и безосновательно обвиняют в произошедшем Россию. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Кроме того, Британия воспользовалась инцидентом в Солсбери как предлогом для наращивания военных расходов.

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.