Шведский телеканал заменил слова сирийки о США на критику России

Шведский телеканал TV4 подменил слова жительницы Сирии о США, подставив вместо них критику в адрес России и Ирана.

Во время репортажа о Сирии был показан фрагмент интервью местной жительницы, которая говорила о влиянии США на сирийский конфликт. Однако вместо перевода ее слов шведские журналисты вставили фразу о России. На подмену обратили внимание зрители телеканала.

«Удары (США) не произвели нужного эффекта, поэтому мы хотим увидеть больше. Россия, Иран и режим должны уйти: они украли нашу страну и нашу землю», – говорится в субтитрах телеканала, передает Fria Tider.

Однако на самом деле женщина говорила, что «не все зависит от США» и «у нее есть надежда», но не упоминала Россию и Иран. В то же время издание Nyheter Idag отметило, что из слов жительницы Сирии неясно, как именно она относится к действиям Вашингтона.

После разоблачения шведский телеканал признал ошибку, заявив, что слова неверно перевели только в одном эпизоде репортажа, пишут «Известия».

«Мы представили сюжет из Сирии, и на видеоизображение, к несчастью, был наложен неправильный текст. Таким образом, перевод именно в этом отдельном эпизоде не совпал со словами на видео. Вскоре ошибка была обнаружена, и мы приняли меры», – говорится в заявлении TV4.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства.