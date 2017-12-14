Духовный лидер Ирана отказался от Telegram

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи отказался от использования мессенджера Telegram.

«В целях защиты национальных интересов и устранения монополии Telegram с этого момента канал великого аятоллы Хаменеи прекращает свою работу», – передает ТАСС сообщение Telegram-канале иранского лидера.

Подписчикам предложено следить за сообщениями Хаменеи в мессенджерах иранской разработки.

Агентство Мехр сообщило, что иранские власти запретили сотрудникам госучреждений использовать иностранные мессенджеры, включая Telegram, не уточнив, какие меры будут применяться к нарушившим постановление госслужащим.



Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокироватьв России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. ПРи этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Во вторник юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда о блокировке мессенджера.