Telegram обжаловал решение о блокировке в России

Юристы Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда о блокировке мессенджера, сообщил адвокат Павел Чиков.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», – цитирует Чикова ТАСС.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокироватьв России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. ПРи этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.