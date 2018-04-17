Роскомнадзор открыл горячую линию в связи с ограничением доступа к Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создала горячую линию с целью противодействия распространению ложной информации из-за блокировки мессенджера Telegram.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Горячая линия создается для получения сведений о подобных фактах с целью дальнейшей проверки и «предотвращения распространения ложных сведений».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на 13.07 мск вторника Роскомнадзор заблокировал свыше 16 млн IP-адресов.

Ранее во вторник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют пользователям Telegram обходить блокировку мессенджера, и также блокирует их, в итоге может быть ограничен доступ к более чем 1 млн IP-адресов.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.