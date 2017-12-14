Пентагон назвал «дезинформацией» данные России об итогах удара по Сирии

Министерство обороны США называет «дезинформацией» заявления России об уничтожении большинства ракет, выпущенных в ходе удара по Сирии.

«Сирийская ПВО оказалась совершенно неэффективной. Российские заявления о том, что они (ПВО – прим. ВЗГЛЯД) сбили ракеты, полностью ложны. Они являются частью кампании дезинформации и не имеют абсолютно никаких оснований», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы Пентагона Эрика Пэйхона.

По его словам, предварительные оценки американской стороны, озвученные в субботу, не изменились. В Пентагоне утверждают, что все приведенные официальными лицами факты точны.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные по Сирии ракеты достигли своих целей, и ни одна из них сбита не была.

Ранее в российском Минобороны заявили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Сирийские ПВО израсходовали для этого 112 зенитных ракет. ЗРК «Панцирь-С1» показал почти 100-процентную точность.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.