Задержанная в аэропорту Мюнхена пожилая россиянка вернулась на родину

Пожилая россиянка в инвалидной коляске Эльмира Асланян, в минувшую пятницу задержанная в мюнхенском аэропорту, вернулась в Россию, сообщил ее сын Андо.

«Да, вернулась. Все нормально», – сказал он РИА «Новости».

В пятницу Андо Асланян сообщал, что его 76-летняя мать была задержана под надуманным предлогом в терминале 1 при вылете из Мюнхена. Ему сообщили в полиции, что женщина несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию говорила о планах поселиться в одной гостинице, в а итоге размещалась в другой.

Позднее в полиции Баварии сообщили, что Эльмиру Асланян якобы не задерживали, а отвели в полицейский участок, заподозрив ее в нарушении правил Шенгена. Представитель местной полиции сообщал, что из-за этих проверок пожилая женщина не успела на рейс.