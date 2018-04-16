Трамп попросил у суда разрешение просмотреть изъятые из офиса его адвоката материалы

Президент США Дональд Трамп запросил у суда разрешение до следователей просмотреть документы, изъятые агентами ФБР при обыске в офисе его адвоката Майкла Коэна, пишет Washington Post.

Юристы, работающие на Трампа, направили соответствующее письмо судье Кимбе Вуд в воскресенье вечером по местному времени (ночь на понедельник мск). Юристы заявляют, что у президента должна быть возможность просмотреть материалы до того, как они попадут в руки следователей, передает РИА «Новости».

В письме юрист Джоанна Хендон обвиняет министерство юстиции в том, что оно действуют «агрессивно, навязчиво и нетрадиционно» в попытке «игнорировать право президента на защиту всех доступных ему конфиденциальных объяснений».

Напомним, во вторник ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку юриста с Дональдом Трампом.

Коэн оказался под подозрением ФБР в последние дни, в том числе его имя упоминается и в деле о возможной связи самого Трампа с порноактрисой Клиффорд. Ранее представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к документам, изъятым ФБР при обыске в офисе юриста.

Сам глава Белого дома назвал позором обыск ФБР в офисе своего адвоката.