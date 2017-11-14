Украина наказала Асада за отправку детей в «Артек»

Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных сирийского президента Башара Асада, дети которого отдыхали в лагере «Артек» в Крыму.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины)», – передает ТАСС сообщение «Миротворца».

Кроме того, Асада критикуют за «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России» и «участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

На встрече с российскими парламентариями Башар Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдохнули в лагере «Артек».

В базу сайта «Миротворец», где перечисляются противники украинской власти или те, кто будет сочтен таковыми, внесены имена многих россиян.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.