Папа Римский отреагировал на события в Сирии

Папа Римский Франциск заявил, что глубоко встревожен мировой ситуацией в целом и в особенности в Сирии.

«Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», – передает его слова RT.

Он призвал лидеров стран к тому, чтобы в регионе и в мире возобладали мир и справедливость.

Накануне папа Римский обсуждал ситуацию в Сирии с патриархом Кириллом.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Атака была предпринята после того, как Сирию бездоказательно обвинили в проведении химатаки в Думе.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.