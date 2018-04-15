В Дании сочли удар по Сирии бессмысленным

Никаких стратегических или «педагогических» причин, которые могли бы оправдать удар по Сирии, не существует, пишет датское издание Politiken.

Обозреватель издания Херберт Пундик отмечает, что карательная акция против Башара Асада за «массовое убийство гражданских лиц» в Думе оправдана с моральной точки зрения, но никаких военных целей она не имела. Миру придется смириться с тем, что благодаря альянсу с Россией и Ираном Асад победил в гражданской войне, приводит «ИноСМИ» текст статьи издания.

Не было у операции и никаких «педагогических» целей, пишет Пундик, считая, что Асад и далее сможет «использовать ядовитые вещества», новая акция его не испугает, считает издание.

Есть только одно солидное обоснование для наказания Асада: это месть, - считает Пундик.

При этом он призывает учитывать риски в связи с этой акцией и отмечает, что удар по Сирии мог быть напрасным, так как военная мощь Асада «будет быстро восстановлена с помощью России».

«Акция возмездия по отношению к Асаду, давайте будем называть вещи своими именами, уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента», – заявил обозреватель. По его словам, атака имела бы характер «непосредственной реакции» сразу после известия о химатаке, но сейчас она «несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии» и боязни Вашингтоном непредвиденных последствий.

По его словам, «акция мести» сейчас «не имеет никакой четкой цели».

«Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, в этом США – превосходящая сила, а с помощью дипломатии, в которой Путин более сведущ, чем Трамп», – подытожил Пундик.

Ранее немецкое издание Die Zeit также отметило, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии показали неготовность Евросоюза вести боевые действия.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.