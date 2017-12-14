Небензя разъяснил, как Москва расценивает вооруженную агрессию Запада против Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя по окончании заседания Совета Безопасности разъяснил, как Москва расценивает вооруженную агрессию Запада против Дамаска, выразившуюся в нанесении ракетных ударов по территории суверенной Сирии.

Небензя подчеркнул, что действия США и их союзников нанесли удар по политическому процессу, в том числе по переговорам под эгидой ООН в Женеве, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что западные страны, «которые предприняли этот акт агрессии, воздержатся от дальнейших необдуманных действий и прекратят военную операцию против Сирии».

Ранее Небензя заявлял, что, по имеющимся у России данным, лидерам сирийских боевиков отдан приказ о подготовке наступления после анонсированного Вашингтоном удара по Сирии.

Тем не менее, в ночь на субботу США, Британия и Франция нанесли по территории Сирии массированный удар крылатыми ракетами, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Более того, США выразили готовность ударить по Сирии еще раз.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.