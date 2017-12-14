Небензя рассказал о приказе, отданном боевикам в связи с возможным ударом по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что лидерам террористических формирований в Сирии отдан приказ идти в наступление после возможного удара США.

«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции. Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог – предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», – цитирует РИА «Новости» Небензю.

В среду боевики анонсировали наступление после ударов США по Сирии. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.