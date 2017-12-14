Боевики анонсировали наступление после ударов США по Сирии

Один из командиров «Свободной сирийской армии» (ССА) Фатех Хассун заявил, что оппозиционные группировки Сирии после возможного удара США собираются перейти в наступление для возврата потерянных районов и завоевания новых территорий.

«Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима (Асада – прим. ВЗГЛЯД), созданию хаоса в его рядах и отступлению режима. Подобные обстоятельства впоследствии станут по отношению к военным силам революции подготовительными для проведения атак, в ходе которых получится вернуть контроль над некоторыми местами и захватить новые», – цитирует РИА «Новости» Хассуна.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.