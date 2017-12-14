Ракета Atlas V запущена с мыса Канаверал с секретной миссией Пентагона

Ракета-носитель Atlas V, оснащенная российским двигателем РД-180, стартовала с космодрома на мысе Канаверал с секретной миссией в интересах космического командования ВВС США, сообщила компания-оператор запуска United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты был дан в 02.13 мск воскресенья, передает РИА «Новости».

По данным ULA, ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM), а также космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment), на платформе которого, по данным американских СМИ, размещено не менее пяти экспериментальных устройств, отправленных в космос в интересах Пентагона, в том числе субспутник Mycroft.

Как ожидается, Atlas V доставит аппараты на геостационарную орбиту на высоту приблизительно 39 тысяч метров над экватором Земли приблизительно через семь часов после старта.

Напомним, в начале марта Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с метеорологическим спутником GOES-S, запущенным в интересах Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы.

Кроме того, 20 января Atlas V вывела на орбиту военный спутник GEO-4, предназначенный для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.