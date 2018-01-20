Ракета Atlas V стартовала с мыса Канаверал с военным спутником

Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала американская ракета-носитель Atlas V с военным спутником GEO-4, предназначенным для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.

В компании United Launch Alliance (ULA), отвечающей за пуск, сообщили, что отделение нижней ступени ракеты прошло штатно, передает ТАСС.

Спутник GEO-4 должен стать частью системы SBIRS, создаваемой американскими ВВС для передачи на Землю данных о ракетных запусках. В SBIRS входят около 10 спутников, оснащенных инфракрасными сенсорами. Срок службы аппарата – около 12 лет.

Напомним, 13 января ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома Ванденберг со спутником для разведки США.

Еще один секретный американский спутник, запущенный 7 января, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан.