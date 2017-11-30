Назван вероятный виновник падения американского секретного спутника

Американские эксперты в соцсетях назвали вероятного виновника неудачного вывода на орбиту ракетой Falcon 9 секретного спутника под кодовым обозначением Zuma, чей запуск осуществляла компания Илона Маска SpaceX.

Бывший работник компании SpaceX Филип Ларсен, экс-советник по космосу и инновациям в администрации президента США Барака Обамы, сообщил в Twitter, что адаптер полезной нагрузки для Zuma изготовила компания Northrop Grumman (NGC). Ларсен указал на публикацию Wired, согласно которой за компоновку полезной нагрузки Zuma на ракете отвечала именно NGC.

Not rushing to judgement, but it appears WSJ article leaves out key fact: NGC built the separation adapter. https://t.co/izT75bfRQ7 — philliplarson (@philliplarson) 9 января 2018 г.

Астрофизик Джонатан МакДауэлл написал в своем Twitter, что при покупке ракетного пуска заказчик обычно платит и за адаптер полезной нагрузки на верхней ступени ракеты. Эксперт сообщил, что за отделение космического аппарата от ракеты может отвечать Northrop Grumman, а не SpaceX.

To recap: Normally when you buy a rocket launch, you've paid for "the payload adapter on the rocket final stage pops the satellite off at the end". But on this mission the customer provided its own payload adapter, so separation may be its problem and not SpaceX's problem — Jonathan McDowell (@planet4589) 9 января 2018 г.

В инструкции SpaceX к Falcon 9 на сайте компании отмечено, что адаптер может быть предоставлен производителем спутника.

Во вторник сообщалось, что секретный американский спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал состоялся 8 января около 04.00 мск.