Португалия взялась объяснить причины удара по Сирии

Португалия понимает причины и «целесообразность» военного вмешательства США, Великобритании и Франции в ситуацию в Сирии, заявило внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Португалии утверждает, что целью «ограниченной военной операции» Запада было нанесение ущерба «структуре производства и распространения оружия, которое строго запрещено международным правом», передает ТАСС со ссылкой на португальскую газету Publico.

При этом в ведомстве «подтвердили необходимость избегать любой эскалации сирийского конфликта».

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о фантастическом отпоре, который дали сирийские ПВО коалиции во главе с США.